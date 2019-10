Corriere dello Sport, il vice-direttore: "Regole fallo di mano contraddittorie e confuse. Non c'era rigore Zielinski..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport: "Il regolamento arbitrale? Basta cercare su internet ed esce la nuova circolare sul fallo di mano. Sono norme contraddittorie e mal articolate. Il vecchio articolo esprimeva maggior chiarezza, adesso la regola stessa è diventata confusionaria e ingarbugliata. Il caso De Ligt vede un gesto tecnico maldestro, che porta a due tocchi, dei quali uno censurabile come calcio di rigore. Anche quello di Zielinski resta emblematico: in quelle condizioni, il regolamento non prevedeva il rigore, seppur in quella circostanza sia stato dato alla Fiorentina. Addirittura, Nicchi e Rizzoli chiedono scusa per il rigore dato al Napoli su Mertens, anche se quello assegnato alla Fiorentina era contro i termini del regolamento. E lì le scuse non sono arrivate. Non c'è uniformità di giudizio".