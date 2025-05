Rullo: "La morte di Graziano Fiorita ha sconvolto ma anche compattato il Lecce"

Erminio Rullo, ex calciatore e opinionista Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli sulla carta è favorito domani, affronterà un Lecce in difficoltà ma ci sarà un ambiente particolare per la morte di Graziano Fiorita. Una scomparsa che ha sconvolto tutti, ma che ha anche avuto l’effetto di compattare l’ambiente, che è tutt’uno con la squadra. Graziano ed io siamo arrivati insieme nel Lecce, nelle giovanili. Eravamo molto amici anche con le famiglie, ci sarà un velo di tristezza allo stadio che però può tramutarsi però in motivazioni sul campo. Il Napoli non penso che giocherà contro il Lecce pensando al pareggio, dovrà fare la partita.

Di contro Giampaolo ha mutato già atteggiamento. Nella gara di Bergamo già ho visto un Lecce più guardingo, ha pensato prima a difendersi rispetto alle precedenti partite. Quando bisogna salvarsi occorre badare al sodo e penso che farà lo stesso domani: attenderà il Napoli per poi ripartire grazie agli attaccanti veloci di cui dispone. Mi aspetto una gara sporca, piena di duelli fisici, anche gli azzurri la mettono su questo piano qualche volta, del resto. Insomma sarà un match non spettacolare ma intenso ed equilibrato che potrà essere deciso anche dalla fortuna o dagli episodi.

Olivera può fare bene da centrale, ha le caratteristiche per fare quel ruolo, è un giocatore concentrato, cattivo sull’uomo e rapido. A maggior ragione domani, dove è possibile che il Napoli si alzi e subisca qualche contropiede: in questo senso Olivera ha caratteristiche più da velocista rispetto a Rafa Marin”.