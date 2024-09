CorSera, Bocci: "Il Napoli ha giocato da squadra: è pronto alla prova Juve"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera è presente un commento del giornalista Alessandro Bocci che, a proposito del Napoli, scrive: "Ora, magari, è più chiaro perché Antonio Conte ha puntato i piedi per avere Lukaku.

Nel momento di maggior sofferenza, dentro una partita in cui il Napoli pur in vantaggio aveva la testa sott’acqua, Romelu ha sistemato le cose: l’assist magistrale per il raddoppio di Kvara ha cancellato la sofferenza, la rete del 3-0 ha reso limpida una vittoria che per lunghi minuti è stata in discussione per la reazione veemente del Cagliari. Ma alla fine contano i risultati e il Napoli ha centrato il terzo successo di fila, come non succedeva dai tempi d’oro di Spalletti e, in attesa dell’Udinese, è balzato in testa alla classifica. Conte sorride sornione, lo scudetto è il marchio della casa. Ne ha vinti tre alla Juve e uno all’Inter. [...] Intanto l’allenatore della neo capolista è il più felice della compagnia perché sfiderà la Juve guardandola dall’alto e perché in Sardegna il Napoli ha giocato da squadra".