CorSera, Scozzafava: "Inevitabile giocare a porte chiuse, non so se finirà già il 3 aprile..."

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, si è soffermata sul caos Coronavirus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Era inevitabile giocare a porte chiuse e in questo momento non so se sarà così solo fino ad inizio aprile o continuerà. Se è vero che ci sarà un picco ulteriore nella prossima settimana secondo me questa regola delle porte chiuse andrebbe procrastinata, fino a quando dipende dall'evoluzione della situazione. Il calcio è fatto anche di tifo, di incoraggiamento, di bandiere. Ma quando c'è la salute per il mezzo non contano neanche queste cose".