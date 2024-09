CorSera, Scozzafava: "Molti non pensavano che Conte potesse incidere così tanto"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Al di là del punto che rende il Napoli primo in classifica, ma è il segnale della nuova era che è cominciata. Non tutti credevano, a livello nazionale, che il Napoli cominciasse sin da subito a dare una dimostrazione di grande serietà e che diventasse il figlio del suo allenatore.

Una voce importante in questo campionato il Napoli ce l’avrà. Molti non pensavano che Conte potesse incidere così tanto e la sua incidenza la stiamo notando dal punto di vista caratteriale. Il Napoli ha pagato a caro prezzo il disastro della scorsa stagione e quest’anno può godere della settimana tipo concentrandosi esclusivamente sul campionato. Fin’ora è stata una fase d’assestamento perchè son cambiate tante panchine e nessuna delle squadre di vertice ha impressionato tanto. L’Inter resta la squadra più solida ed attrezzata, ma sarà un campionato più avvincente ed il Napoli reciterà la sua parte. Lukaku o Osimhen? Il nigeriano è più un animale d’area, è più istinto, ma forse Lukaku è più funzionale di Osimhen per il Napoli”.