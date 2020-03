CorSera, Scozzafava: "Nessuno come Callejon nel Napoli, andrebbe sostituito..."

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il valore di Callejon nello spogliatoio è grandissimo, ma anche in campo è importantissimo come giocatore, perché non ce n'è un altro che ha le sue caratteristiche, fondamentali per il gioco di Gattuso. Callejon spesso fa addirittura il terzino, pertanto se fossi un dirigente del Napoli farei delle valutazioni molto profonde. Certo è che i cicli si aprono e si chiudono, per cui se c'è qualcuno che può dare le stesse garanzie di Callejon è bene chiuderlo".