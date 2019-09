CorSera, Scozzafava perplessa: "Perché ADL è così criticato? Nessun club è cresciuto più del Napoli!"

Monica Scozzafava, firma del Corriere della Sera, si è soffermato sul flop abbonamenti nel corso del suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis non ha bisogno di essere difeso. Ma perché ci sono tutte queste critiche? Vorrei capire cosa imputano al presidente. Di non aver vinto lo scudetto? Di non aver preso calciatori importante? Negli ultimi dieci anni la società ha avuto una crescita più importante rispetto a tutte le altre in Italia. Il Napoli è in Europa da dieci anni e anche quest'anno ha fatto acquisti per lottare allo scudetto. Viene criticato perché non prende Icardi?".