Corsi difende Sarri: "Ma quale tradimento a Napoli? La Juve è il club più importante d'Italia!"

Maurizio agisce, Fabrizio commenta. Maurizio Sarri va alla Juventus e chi l'ha lanciato in Serie A, Fabrizio Corsi, analizza la sua decisione al microfono di Tuttomercatoweb.com: "Innanzitutto devo dire che per noi è un motivo di grande soddisfazione che un nostro ex allenatore sia arrivato al top del top. Quando prendemmo Sarri, nel 2012-2013, veniva da un esonero a Sorrento e nessuno ad alti livelli sapeva chi fosse. Si capiva bene però che aveva una conoscenza del calcio troppo elevata per allenare in Serie C e i risultati col tempo gli hanno dato ragione. Empoli è stato senza dubbio il crocevia della sua carriera da allenatore".



Dal Napoli alla Juventus, seppur passando per il Chelsea. I tifosi azzurri si sono sentiti traditi. "Ma quale tradimento? La panchina bianconera è la più importante d'Italia e rappresenta un premio che Sarri si è meritato sul campo. Ha incantato tutta Europa con la sua filosofia di calcio nel Napoli e poi trionfato pure al Chelsea con l'Europa League, speriamo che ora possa continuare il cammino vincente della Juventus".