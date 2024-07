Corsi su Cambiaghi al Bologna: "Può ricordarmi il percorso di Di Lorenzo"

vedi letture

Nicolò Cambiaghi a un passo dal Bologna. Nelle ultime ore il club emiliano ha chiuso l'accordo con l'Atalanta per l'acquisto dell'attaccante classe 2000: intesa trovata sulla base di un'offerta da dieci milioni di euro più bonus. Adesso manca solo l'intesa tra il calciatore e la società rossoblù, un accordo che dovrebbe facilmente arrivare nelle prossime ore.

In rossoblù potrà bussare alla porta della Nazionale?

"Lo spero per lui: se farà bene, è evidente che c’è la possibilità. In realtà era già stato in odore di convocazione anche con noi, circa un anno fa. Era tra gli “azzurrabili” in quel periodo. Poi però si è fatto male, e non se n’è fatto nulla. Sì, può diventare certamente una risorsa per Spalletti. Se giochi in una squadra che fa l’Europa cambia tutto: penso ad esempio a Di Lorenzo, che fu chiamato per la prima volta in azzurro quando passò a Napoli. E questo nonostante avesse già fatto benissimo da noi. Ma in fondo è normale così".