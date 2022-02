Cosmi difende Elmas: "A destra è adattato! Ma c'è sempre in area, mi ricorda..."

Nel corso di Campania Sport, il tecnico Serse Cosmi ha difeso la prova di Elmas, indicato tra i peggiori in campo: "Non si può criticare perché non fa il cambio gioco, se gioca a destra da destro non ce l'avrà. Lui e Insigne sono due destri, ma a sinistra c'era già Insigne. Elmas non è Politano o Lozano, si sa, è un giocatore d'inserimento già penalizzato perché giocano a due in mezzo e non può inserirsi. Lui però c'era nell'occasione più pericolosa del secondo tempo, io avevo Tedesco che faceva tanti gol così pure se non giocava molto tecnicamente, ma se le procurava sempre!"