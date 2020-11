Cosmi: "Non c'è miglior condottiero di Gattuso per superare le fibrillazioni dello spogliatoio"

L'allenatore Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Napoli è sempre vittima di problemi extracalcistici che hanno ucciso la scorsa annata: al di là dei valori tecnici che sono notevoli, influisce tantissimo l'aspetto ambientale, con uno spogliatoio che da lontano sembra fibrillare, ma non c'è miglior condottiero di Gattuso per superare queste fibrillazioni. Vengo da due shock che mi hanno segnato, quello del Perugia (l'esonero, ndr) e la positività al Covid da cui sto uscendo in questi giorni: grazie a Dio non ho avuto problemi particolari ma sono recluso in casa. Mi auguro che questo 2020 finisca prima possibile per poi trovare una società con cui ripartire".