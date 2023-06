Cosmi non ha dubbi: “Il Napoli era la squadra italiana che più meritava una finale europea”

Mister Serse Cosmi, intervistato a margine della IV edizione di the Coach Experience alla Fiera di Rimini, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com

Mister Serse Cosmi, intervistato a margine della IV edizione di the Coach Experience alla Fiera di Rimini, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com dei temi d'attualità del calcio italiano.

Le tre finaliste italiane in Europa rappresentano il rilancio del calcio italiano?

"Per me le tre finaliste italiane nelle coppe europee non hanno alcun significato, piuttosto do significato all'Italia in finale del Mondiale Under 20. Questo significa forse che il calcio italiano continua a partorire nuovi calciatori di talento. Il discorso delle tre finali secondo me non indica invece che il calcio italiano ha risolto i suoi problemi. Pensate al caso del Napoli: era indubbiamente la squadra italiana che maggiormente meritava una finale europea ed è uscita ai quarti di finale".