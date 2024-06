Cosmi sta con Spalletti: “La convocazione di Fagioli è un esempio positivo”

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay: “Convocazioni di Spalletti per la Nazionale? Unica scelta particolare è quella di Fagioli, ma bisogna capire il motivo. Qualcuno dice che è un esempio negativo. Io lo considero un esempio positivo, innanzitutto perché stiamo giocando a calcio. Ma anche per far capire che si può sbagliare ma si è data la possibilità di recuperare”.