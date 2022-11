Costacurta: "2022 anno del Milan, anche se da metà agosto il Napoli sta facendo meglio"

Tramite le pagine di Tuttosport, Billy Costacurta ha commentato il rendimento stagionale del Milan ed in particolar modo il lavoro svolto dal suo tecnico

Tramite le pagine di Tuttosport , Billy Costacurta ha commentato il rendimento stagionale del Milan ed in particolar modo il lavoro svolto dal suo tecnico Stefano Pioli : "Il 2022 è stato l'anno del Milan, anche se da metà agosto il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Il volto dello Scudetto? Dico Pioli. Ha fatto il suo percorso, è cresciuto e per questo scelgo Stefano come personaggio dello scudetto. Può ricordare Ancelotti? E' un paragone che ci sta benissimo.

Entrambi, per altro originari delle stesse zone emiliane, quando sono arrivati al Milan avevano un'etichetta da non vincente. Carlo grazie al suo carattere aveva saputo costruire un grande gruppo e penso che Pioli in questo lo ricordi molto, ha creato empatia con tutti i suoi giocatori. Pioli e Ancelotti hanno davvero molte cose in comune".