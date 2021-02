Costacurta a Sky: "Se sono Mario Rui mi attacco a Zapata"

L'ex giocatore ed attuale opinionista televisivo, Alessandro Costacurta, ha parlato del primo gol subito dal Napoli nella gara persa contro l'Atalanta: "Se sono Mario Rui e sono molto più basso di Zapata non posso andare a marcarlo guardando solo la palla, devo attaccarmi all’uomo. Io quando giocavo andavo a cercare l’attaccante, gli pestavo il piede per non farlo saltare”.