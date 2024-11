Costacurta: "Curioso di vedere la reazione del Napoli dopo la scoppola dell'Atalanta"

Alessandro Costacurta, ospite di Deejay Football Club su Radio Deejay, ha parlato di diversi temi legati all'attualità. A partire dalle parole di Fonseca sul fatto che sia più facile giocare col Real che contro Monza o Cagliari: "Io credo che il Milan abbia giocatori che, quando hanno spazio, sono molto bravi e che lo sono molto meno quando non ne hanno. Credo intendesse quello. Poi è anche ovvio che mentalmente è più facile affrontare il Real Madrid che il Monza. Ci sono più chiavi di lettura".

Ma è più facile giocare con Leao o senza?

"Secondo me è un giocatore che quando non ha spazi fa vedere solo i suoi difetti, non è ancora migliorato tanto per poter sfruttare le sue grandi qualità negli spazi stretti. Io un Real Madrid così fragile difensivamente non lo ricordo, neanche trent'anni fa contro di noi: credo che Carlo abbia espresso disappunto e delusione ai suoi giocatori nel post partita".

Mbappé ha scombinato tutto?

"Ragazzi, Carvajal e Alaba sono due giocatori molto importanti, pensando alla rosa attuale. Carvajal ha intelligenza tattica, aiuta Militao che è un giocatore molto aggressivo: è un centrale poco lungimirante sulle giocate altrui".

Cosa aspettarsi da Inter-Napoli?

"Io sono molto curioso di vedere come il Napoli reagirà alla scoppola presa contro l'Atalanta: il lavoro di Conte credo sia stato soprattutto mentale. Se sta lavorando bene, penso che la squadra reagirà senza subire l'Inter: poi con l'Inter si può perdere, ma il tema è come affronterà questa partita".