Costacurta: "Il Napoli può essere la sorpresa della Champions, ha preso Lozano..."

Sorteggio tutto da commentare, quello terminato pochi istanti fa con il Napoli nel gruppo E in compagnia di Liverpool, Salisburgo e Genk. Alessandro Costacurta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli può essere davvero la sorpresa, ha l'esperienza dell'anno scorso, ha Carlo in panchina. Poi ha preso Lozano, per me è già più forte di tutti quelli che ci sono davanti e vedremo chi tirerà fuori Carlo".