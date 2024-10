Costacurta: "Leao molto più forte di Okafor, ma meglio affrontare uno che ha 75' sulle gambe”

L'ex difensore rossonero Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport, commenta così la scelta del tecnico rossonero di lasciare in panchina Leao nella sfida persa contro il Napoli: "Okafor è più forte di Leao? Non lo penso io. Penso che Leao sia molto più forte di Okafor.

Ma credo che Fonseca in questo momento preferisca iniziare con Okafor. Oggi Leao è entrato benissimo, magari è meglio entrare ed affrontare uno che ha 75 minuti sulle gambe”.