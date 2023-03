Costacurta: “Napoli favorito sul Milan, ma in Europa cambia tutto. Prevedo tanti gol”

"Il Milan come società ha più esperienza ma come giocatori, così come il Napoli, ne ha poca avendo tanti giovani".

TuttoNapoli.net L’ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato della sfida in Champions League tra Napoli e Milan ai microfoni di Sky Sport: “Si annulleranno un pochino le distanze. È chiaro che il Napoli è tra le favorite per vincere la Champions, ma credo che la differenza tra i punti in classifica non sarà così. E’ favorito il Napoli ma in Europa cambia tutto, le partite diventano davvero molto importanti.