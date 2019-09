Costacurta replica a Di Canio: "Sofferenza? Il Brescia alla fine non ha tirato in porta..."

Nella trasmissione Sky Calcio Club, Billy Costacurta, ex giocatore del Milan ha replicato così all'analisi estreamemente critica di Paolo Di Canio riguardo la partita tra Napoli e Brescia: "Sofferenze? Il Napoli oggi non ha sofferto, il Brescia non ha mai tirato in porta. Albiol sicuramente era un professore e può mancare, la squadra di Corini ha spinto ed il Napoli ha sofferto alla fine ma dei tiri del Brescia non se ne sono visti" .