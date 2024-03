Costacurta stronca la Juve: "Non la guardo perché non mi piace come gioca"

"Con questo però voglio dire - ha aggiunto l'ex rossonero - che non reputo Allegri scarso, anzi".



TuttoNapoli.net

"Non guardo la Juventus perchè non mi piace come gioca. Io non devo guardare al futuro, e non faccio parte della dirigenza. Esprimo solo la mia idea e confermo che non mi piace come gioca e per questo spesso non la guardo". Le parole dell'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta dagli studi di Sky Sport. "Con questo però voglio dire - ha aggiunto l'ex rossonero - che non reputo Allegri scarso, anzi".