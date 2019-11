CR7 minimizza: "Nessuna polemica contro il Milan ma non mi piace essere sostituito"

Dopo l'ultima gara vinta con il suo Portogallo in Lussemburgo, Cristiano Ronaldo ha parlato a "O Jogo" del suo momento, ritornando sulla discussa sostituzione contro il MIlan: "Nelle ultime tre settimane sono stato limitato, non c’era polemica nel mio gesto dopo il cambio contro il Milan, anche se sapete tutti che non mi piace essere sostituito. Ho provato ad aiutare la Juventus anche giocando da infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma lo capisco, perché non stavo bene, come non ero al 100% in queste due partite”