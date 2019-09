Cravero: "Il Napoli non può prendere il Lecce sotto gamba, troppi giocatori d'esperienza..."

A Radio Marte è intervenuto Roberto Cravero, ex calciatore ed opinionista, per commentare il momento del Napoli in vista del prossimo match che vedrà impegnati gli azzurri contro il Lecce: "Lecce-Napoli? Non posso pensare che il Napoli prenda la gara sotto gamba: ci sono troppi giocatori di esperienza per commettere un errore simile. Il Napoli ha la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande col Liverpool, ma poi il campionato e la Champions continuano. Il Lecce l'ho visto giocare, mi ha fatto una bellissima impressione. Liverani mi piace perchè non cambia fisionomia alla squadra anche se va in svantaggio. Il Napoli è indecifrabile perchè non sappiamo che formazione possa mettere Ancelotti in campo, ma spero di vedere Elmas che mi piace tanto, ma non l'ho ancora visto dal vivo.

Il Napoli ha sempre rincorso ed essere in testa non solo aumenta la fiducia e dà certezze, ma se davvero dovesse fare il salto e superare la Juve in classifica, la squadra bianconera avrebbe la pressione di rimontare.

Giornalisticamente si può affiancare qualsiasi giocatore a Maradona per presenze e reti, ma come lui nessuno più".