Cravero: "Il Napoli sapeva che a Ferrara non sarebbe stato facile, ma c'è un grande rammarico..."

Roberto Cravero, ex giocatore che ha commentato in telecronaca per Dazn la sfida tra Spal e Napoli, si è espresso a caldo sul pareggio di Ferrara: "Penso che il Napoli abbia un rammarico grande, sapeva che era un campo non facile, il rammarico è che si era passati in vantaggio, potevi portare la partita dove vuoi tu, ti sei lasciato prendere troppo facilmente".