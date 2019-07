Cremonese, Arini: "Era un test di prestigio, bravi a limitare un Napoli fortissimo"

Intervistato dai colleghi di Cuoregrigiorosso, il centrocampista della Cremonese Mariano Arini ha commentato il pareggio col Napoli: "Era un’amichevole di prestigio e abbiamo fatto buone cose. Il lavoro sta dando i suoi frutti e manca ancora qualcosa, ma col tempo arriveremo al nostro obiettivo. Siamo stati bravi a limitare una squadra fortissima come il Napoli. Abbiamo provato ad uscire dal basso come provato in allenamento, se siamo propositivi le cose arriveranno. Ci stiamo sforzando per realizzare quello che proviamo ogni giorno, si è visto con il mio gol".