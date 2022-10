Cremonese, che elogio di Alvini a Lobotka: "Uno dei centrocampisti più forti al mondo"

In conferenza stampa, il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato in termini entusiastici di Stanislav Lobotka

In conferenza stampa, il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato in termini entusiastici di Stanislav Lobotka, centrocampista che affronterà domani contro il Napoli: "In questo momento penso sia uno dei centrocampisti più forti d'Europa, se non del mondo. Non perde mai la palla, è straordinario e lo sapevo perché conosco alcune persone che l'hanno allenato anni fa e mi parlavano molto della sua crescita. Gli faccio i complimenti, ha davanti a sé un futuro meraviglioso. In questo momento però io tifo per i miei calciatori. Per fermarlo avevo le idee chiare, ma in settimana si è complicato tutto. Dobbiamo valutare un paio di situazioni".