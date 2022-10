Cremonese, il georgiano Lochoshvili: "Kvara grande amico, sarà una star! E' dura fermarlo"

Luka Lochoshvili, gigante della Cremonese, difensore, è anche lui georgiano ed è grande amico di Kvaratskhelia che affronterà domenica

Luka Lochoshvili, gigante della Cremonese, difensore, è anche lui georgiano ed è grande amico di Kvaratskhelia che affronterà domenica: "Abbiamo cominciato tutti e due nella Dinamo Tbilisi e adesso giochiamo assieme in Nazionale: ci conosciamo molto bene. Ho visto i suoi progressi nel tempo ed ero sicuro che una grande squadra come il Napoli avrebbe esaltato le sue qualità. Ha tutto per diventare una star. Fermarlo sarà molto difficile. Dovremo fare un grande lavoro sia a livello individuale che di squadra per provare almeno a limitarlo. Ma il problema non sarà solo lui, è tutto il Napoli che sta dimostrando di essere una grande squadra".