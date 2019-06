Cremonese, Rastelli: "Detto subito di sì all'amichevole col Napoli, sarà bel test"

Nel corso del ritiro di Dimaro il Napoli affronterà anche la Cremonese in amichevole. Massimo Rastelli, tecnico del sodalizio grigiorosso, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "All'amichevole col Napoli ho detto subito di sì perché quest'amichevole ci permette di affrontare una grande squadra. Per noi sarà un ottimo test per capire a che punto saremo nel nostro percorso in ritiro. Manolas-Koulibaly? Ancelotti dovrà lavorare un po', entrambi sono fortissimi quando c'è tanto spazio dietro. Il greco deve migliorare nelle letture difensive ma al Napoli potrà farlo".