Cremonese, Rastelli su Gaetano: "Oltre ogni aspettativa, ha fatto una gara straordinaria"

Dopo la bella vittoria della Cremonese sul Trapani, il tecnico Massimo Rastelli ha parlato del talento azzurro Gianluca Gaetano protagonista nel match odierno con un assist e il suo primo gol tra i professionisti alla prima da titolare: "La sua risposta è stata al di là delle mie più rosee aspettative: ha fatto una partita straordinaria per visione, sono contento per lui perché era la sua prima gara da titolare. E non dimentichiamoci che ha 19 anni. Penso che la gente si sia divertita. Anche i suoi compagni hanno fatto una buona gara"