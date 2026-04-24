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Cremonese, tra poco Giampaolo in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Cremonese, tra poco Giampaolo in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TNTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:07Le Interviste
di Antonio Noto

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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.