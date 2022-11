Crespo: "I bimbi argentini sognano di conquistare Napoli e tutta l'Italia"

Attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Al-Duhail ed ex attaccante Hernan Crespo,

Attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Al-Duhail ed ex attaccante Hernan Crespo, che in Italia ha vestito le maglie di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, ha spiegato il particolare legame che c'è tra Argentina e Italia: "Per un bambino argentino che ama il calcio esiste, da sempre, un solo traguardo: arrivare in Italia, sfondare in Italia, diventare un idolo dei tifosi italiani. Non importa se la Liga spagnola o la Premier inglese possono essere considerati come campionati più glamour: noi vogliamo conquistare San Siro, l’Olimpico, la gente di Torino, di Firenze, di Genova o di Napoli.