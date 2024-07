Crespo vota Lukaku: "Più adatto di Zirkzee, è perfetto per l'attacco del Milan"

"Se le ali sono Leao e Pulisic, allora Lukaku è perfetto per piombare in area sui loro cross".

Lukaku o ZIrkzee? E' il dilemma in casa Milan per quanto riguarda l'attacco. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha provato a dare la sua versione sulla situazione: "Non so come Fonseca intenda sviluppare la manovra, ma so che Lukaku fa reparto da solo. Zirkzee ha bisogno di dialogare con i compagni, quindi il suo inserimento potrebbe risultare più lungo. E poi, siccome il centravanti non gioca da solo, bisogna sempre vedere chi gli metti vicino. Se le ali sono Leao e Pulisic, allora Lukaku è perfetto per piombare in area sui loro cross. Zirkzee preferisce manovrare di più, dialoga con le mezzali, va avanti con triangoli stretti poiché ha grande tecnica. Per quello che hanno sempre fatto vedere le squadre allenate da Fonseca, forse Lukaku è più adatto".

L'ex attaccante rossonero ha poi analizzato i due giocatori partendo dalla punta del Bologna: "Molto tecnico e molto olandese nell’interpretazione del ruolo. Gli piace giocare con la squadra, venire indietro e dialogare con i compagni. È bravo anche a fornire assist. Lo vedo come un centravanti di manovra, che ha un bel fisico per difendere il pallone e buona tecnica per partecipare all'azione collettiva. Lukaku più 'antico'? Sì, se il termine 'antico' non è utilizzato in senso negativo. Il belga si basa soprattutto sul fisico, quello che una volta si chiamava centravanti di sfondamento. È micidiale nelle ripartenze, detta benissimo il passaggio in profondità e, in questo modo, fa".