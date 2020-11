Crippa: "Rijeka partita alla portata, il Napoli per diventare grande ha bisogno di continuità"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore del Napoli, Massimo Crippa: “Il Napoli fa prestazioni importanti con vittorie e poi cade quando tutti ci aspettavamo una vittoria, come contro l’AZ e il Sassuolo. Per diventare grandi bisogna avere continuità nei risultati e il Sassuolo al San Paolo devi batterlo. Mertens è un giocatore che è sempre stato il trascinatore della squadra, magari è in un periodo un po’ negativo. In queste partite non si è visto tanto a livello realizzativo e di gioco, è un periodo che passerà e rivedremo presto il vero Mertens. Contro il Rijeka è una partita alla portata del Napoli, dopo ci sarà il Bologna prima della pausa, bisogna chiudere con due risultati positivi.

Lotta scudetto? Quest’anno è un campionato particolare per tanti fattori, la Juve non è la stessa degli altri anni, c’è l’occasione di vincere per tante squadre. Credo che il Napoli abbia tante chance di andare fino in fondo avendo una rosa forte. Koulibaly è rimasto, davanti c’è Osimhen, il Napoli non ha niente da invidiare alle altre squadre che si contendono la vittoria finale”.