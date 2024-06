Criscitiello a Spalletti: “Eri pure spocchioso alla vigilia! E Di Lorenzo indecente!”

Intervenuto a Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato la gara persa dall'Italia contro la Spagna

Intervenuto a Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato la gara persa dall'Italia contro la Spagna: "A noi chi parla prima piace tanto, perché è facile parlare dopo. Spalletti, quella spocchia non te la puoi permettere perché hai una nazionale mediocre.

Fallo nello spogliatoio e non in conferenza. Abbiamo fatto ridere in mondovisione senza fare un tiro in porta. I novanta minuti di oggi sono l'emblema di un calcio italiano pessimo. Calafiori non si può vedere, Di Lorenzo indecente, Scamacca e Retegui insieme non fanno un attaccante. L'unico che si è salvato è Donnarumma".