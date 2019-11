Criscitiello: "ADL può presentare il conto, Ancelotti ha 6 mesi per evitare l'etichetta di bluff"

E' iniziato il conto alla rovescia, a Napoli, per Carlo Ancelotti. Lo scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, nel quale si parla del momento difficile in casa azzurra: "La sconfitta di Roma conferma che questa squadra, già a novembre, è fuori dalla corsa scudetto e l'obiettivo reale è rientrare tra le prime 4. Il tecnico emiliano ha ancora sei mesi a disposizione per evitare l'etichetta di bluff. Quando era arrivato a Napoli era stato giustamente etichettato come l'acquisto del vero top player. Mancava un allenatore così in Italia. Poi è tornato anche Antonio Conte ma questi personaggi, prestati a Premier e Ligue 1, erano uno smacco per il calcio italiano. Ancelotti, però, al Napoli non ha portato nulla. Squadra eterna incompiuta e tale è rimasta. Lontana dallo scudetto e lontana da sogni europei. Certamente qualche lampo di Ancelotti lo abbiamo visto ma sul lungo termine sta deludendo le aspettative. De Laurentiis è pronto a presentargli il conto ma ci sono ancora sei mesi per far cambiare idea ai napoletani che vogliono vincere qualcosa; prima o poi".