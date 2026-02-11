Giuliani: "Gestione Conte lascia molti dubbi, ma se salva la Champions stagione da 6"

Dopo l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Con il quarto posto come obiettivo minimo (oltre alla Supercoppa vinta), la stagione del Napoli potrebbe ritenersi fallimentare? Ecco come la pensa Fulvio Giuliani, giornalista radiofonico e direttore del quotidiano La Ragione, ai microfoni di Tmw Radio.

"La gestione di quest'anno di Conte lascia molti dubbi. Nessuno discute Conte, ma in Europa non funziona, lo dice il palmares. Comunque non è un fallimento. Tutti stiamo criticabili, ma se salvi la Champions il 6 ce l'ha, anche perchè hai vinto la Supercoppa. E' una stagione da 6, che è una media tra momenti belli e altri non sufficienti".