Capuano: "Conte non ha valorizzato niente! Vergara? Senza gli infortuni suo destino segnato"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine del quarto di finale di Coppa italia Napoli-Como: "Il primo tempo del Napoli è stato troppo poco, non c'è neanche l'ombra della prestazione. La ripresa è stata decisamente meglio, ma complessivamente il Como merita di andare avanti e il Napoli merita di uscire. C'è la macchia della mancata espulsione di Ramon a inizio secondo tempo, che evidentemente avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Infatti Fabrebas lo sa e dopo due minuti toglie il suo giocatore.

In questi mesi Conte ci ha abituati a parlare di mille alibi e mai di assumersi la responsabilità. La domanda da farsi è perché il Napoli sia fondamentalmente fuori da tutto a inizio febbraio, pur avendo iniziato la stagione per essere dominante in Italia e per essere competitivo in Europa, vuol dire starci almeno fino a marzo. Complessivamente la sensazione è che non ci sia nulla di valorizzato rispetto a quello che gli è stato messo in mano. C'è Vergara, però bisogna essere onesti fino in fondo, se non si fossero fatti male tutti probabilmente oggi Vergara sarebbe in prestito da qualche altra parte. Perché nella prima parte della stagione Vergara non si era mai praticamente alzato dalla panchina. E quello sarebbe stato il suo destino fino alle fine dell'anno".