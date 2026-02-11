Dazn, Zille sul bacio di Spalletti: "Esagerata e scorretta la parola molestia"

Federica Zille, giornalista di Dazn, ha commentato ai microfoni di Fantancalcio Tv quanto accaduto nel post-partita di Juventus-Lazio con il bacio di Luciano Spalletti nei suoi confronti, che ha acceso i social: "Non trovo nessuna malizia nel gesto di Spalletti, voleva enfatizzare ciò che stava raccontando, cioè che c'è differenza tra un contatto e un intervento falloso.

E stata addirittura scomodota la parola 'molestia' l'ho trovata esagerata se non addirittura scorretta. La molestia è una cosa seria e da donna sento fortemente questo tema, ma bisogna dare il peso giusto alle cose".