Podcast Impallomeni: "Se il Napoli arriva terzo non fa danni economici, stagione da 6"

Dopo la Champions League, il Napoli esce fuori anche dalla Coppa Italia. Con il quarto posto come obiettivo minimo (oltre alla Supercoppa vinta), la stagione della squadra di Antonio Conte potrebbe ritenersi fallimentare?

Ecco come la pensa il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di Tmw Radio: "Un trofeo lo ha vinto, è uscito dalle due coppe, se arrivi terzo non fai danni economici e hai fatto meno del tuo ma comunque il tuo. E' da 6".