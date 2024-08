Criscitiello: "Conte a Napoli per mancanza di alternative, ma ha sbagliato a fidarsi di ADL"

vedi letture

"Gente trattenuta con la forza (dei soldi) Kvara e Di Lorenzo. Casi irrisolti e ritardi sul mercato frutto di inesperienza"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello parla del Napoli dopo il pesante ko di Verona: "Ogni lunedì scriviamo le stesse cose. Chi pensava che Conte avesse la bacchetta magica non ci ha capito nulla. Conte è solo. Senza più rabbia ma rassegnato. E siamo alla prima di campionato. Conte voleva rientrare ma ha sbagliato la porta. Conte ha accettato Napoli per mancanza di alternative ma ha sbagliato a fidarsi di De Laurentiis e doveva capire che c’era qualcosa da approfondire se al primo colloquio ti dicono che il DS si chiama Manna. Hanno fatto un macello. Calciatori fuori rosa a 7 giorni dal via.

Gente trattenuta con la forza (dei soldi) Kvara e Di Lorenzo. Casi irrisolti e ritardi sul mercato frutto di inesperienza. Figuracce di giocatori presi, portati alle visite mediche per poi firmare altrove due ore dopo. Conte è una vittima. L’errore l’ha commesso lui, certo, ma se vai al quindicesimo piano e ti butti senza paracadute non puoi pensare di non schiantarti al suolo. Detto ciò serve un gran finale di mercato ed essere realisti: tornare in Champions sarebbe il vero miracolo di Conte. Serve, però, gente esperta per portare avanti le trattative. La gavetta esiste in tutti i settori. Se inizi a fare il Direttore Sportivo a Napoli puoi solo bruciarti. Giuntoli era alla prima esperienza in una big ma alle spalle aveva anni di serie D, C e B".