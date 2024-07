Criscitiello: "Di Lorenzo horror, nel Napoli non si è salvato nemmeno il caffè di Starace"

vedi letture

Le convocazioni di Spalletti sono state tutte senza senso e la sua idea di calcio completamente in contrasto con le caratteristiche dei suoi uomini.

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così di Giovanni Di Lorenzo e del flop europeo: "Il prossimo sarà il terzo flop consecutivo con le qualificazioni Mondiali. Siamo senza presente e senza futuro. Mio figlio mi ha chiesto, indossando la maglia azzurra, noi abbiamo 4 stelle ma la Svizzera che ci ha battuti, papà, quante ne ha? Zero, Alessandro. Zero. Come il voto che diamo a tutti gli azzurri, tranne Donnarumma che per sua fortuna se ne è scappato all’Estero e, guarda caso, giocando con grandi campioni tutti i giorni è l’unico che si è migliorato.

Sarebbe facile prendersela con Di Lorenzo che ha fatto un Europeo horror ma cosa vi aspettavate se per tutto l’anno a Napoli non si è salvato neanche il magazziniere che fa il caffè buono? Le convocazioni di Spalletti sono state tutte senza senso e la sua idea di calcio completamente in contrasto con le caratteristiche dei suoi uomini".