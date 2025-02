Video Criscitiello e Palmeri ospitano Cruciani: “Sono esperto del vittimismo napoletano”

Giuseppe Cruciani è stato ospitato da Sportitalia in collegamento con Tancredi Palmeri e Michele Criscitiello per parlare del caso Manuel Parlato: "Benvenuti nel club delle shitstorm napoletano, sono esperto del vittimismo napoletano. So che siete abituati ad altro, ma quest’è. Il Napoli ha espresso solidarietà? Ho visto stamattina le immagini di ciò che è successo, con l’opinione del giornalista collegato per il siparietto divertentissimo alla chiusura del calciomercato. E con Criscitiello che gli ha detto di tornare a lavorare a Canale 21: l’ho trovato surreale e trasparente, di solito sono cose che si fanno in privato e non in pubblico. Si parla di una persona che ha il potere in diretta di poter dire ad uno di lavorare altrove. Cosa volevate?

Non so se l’avrei fatto, ma Criscitiello ha fatto una cosa per cui non mi pare ci si debba mettere le mani nei capelli. Non penso gli volesse dire di tornare a lavorare nella merda. Posso dire? Non discuto il fatto che il Napoli abbia preso posizione, anche se per me è esagerato: è scattata la questione regionale, come se ci si fosse vessati dal nord. Mi sembra tutto talmente trasparente e realistico, successo in diretta con una uscita di cuore e di pancia, che mi sembra tutto surreale. Ho visto l’ordine dei giornalisti prendere posizione, leggo su X del boicottaggio di Sportitalia: è talmente tutto vero e senza retropensieri che non vedo nessun problema, tranne un grande ritratto di realtà. Criscitiello ha risposto alla sua maniera, a Manuel è sembrata una entrata a gamba tesa. Secondo me alla fine Parlato tornerà a lavorare con Sportitalia”.