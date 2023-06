Criscitiello: "Ho un nome ideale come nuovo direttore sportivo del NapolI"

Intervenuto a Tutti Convocati è intervenuto Michele Criscitiello di Sportitalia

Intervenuto a Tutti Convocati è intervenuto Michele Criscitiello di Sportitalia: "Ciro Polito potrebbe essere un nome ideale per il nuovo direttore sportivo del Napoli, ha fatto molto bene come ds del Bari. La Juventus non può aspettare più di 10 giorni per avere libero Giuntoli, perchè va ricostruita tutta l'area sportiva".