Criscitiello: "Il dubbio è che Allegri abbia preso Milik per metterlo in concorrenza con Vlahovic"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle difficioltà in questo avvio di stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri: "La Juve rischia di diventare un problema. Perché le sta pensando e provando tutte ma non trova la soluzione. Certamente è ancora presto e avanti c'è una stagione intera ma i segnali che cogliamo non sono bellissimi. Ad Allegri è stata data carta bianca sul mercato e se adesso non risponderà con i fatti non ci sarà ingaggio milionario che tenga. Ora deve fare i risultati. Voleva Paredes è arrivato. Voleva Di Maria è arrivato. Voleva Pogba è arrivato anche se si è fatto male ma l'allenatore sapeva che a Manchester aveva giocato poco o nulla.

Voleva Milik ed è stato accontentato. Il grande dubbio su Milik, caratteristiche alla Vlahovic, è che l'ex napoletano sia stato preso da Allegri per metterlo in concorrenza con Vlahovic e non per fargli fare il vice. Sarebbe gravissimo non tanto per le qualità dei due, nessuno le discute, ma per il valore patrimoniale che è stato dato all'ex attaccante della Fiorentina. Le scelte in vista della Champions le possiamo comprendere ma che non diventi una abitudine. Ci manca solo perdere Vlahovic e la frittata è fatta. Allegri deve incidere e non deve condurre. Un allenatore che prende quei soldi deve fare la differenza e non deve fare il vigile urbano che gestisce il traffico. Finora ha inciso poco e male. La Juve non gioca a calcio e non impone, da due anni, alcun tipo di gioco.