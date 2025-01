Criscitiello: “Il Napoli farà di tutto per Garnacho. Si rischierebbe un caso Conte vs ADL"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se il Manchester mette 40 milioni sul piatto per Dorgu e fa qualche altra operazione in entrata vuol dire che in uscita dovrà muovere qualche giocatore. Il Napoli farà di tutto per chiudere Garnacho, non prendo in considerazione il fatto che gli azzurri non intervengano sul mercato per sostituire Kvara, si rischierebbe un caso diplomatico tra Conte e De Laurentiis.

Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso, Conte vive di calcio ed ha sangue agli occhi. Conte ama Napoli molto più di 4 mesi fa. Il presidente vuole accontentarlo e non escludo che faccia qualcosa anche in difesa. Conte non si aspettava questo impatto, oggi è molto più contento di ieri. Conte e Napoli insieme sono una miscela esplosiva. Il Napoli ha deciso di essere la grande, De Laurentiis sta lavorando con il bilancio apposto, da imprenditore calcistico non ha mai sbagliato nulla”.