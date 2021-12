Criscitiello: "Il Napoli ha forse finito la benzina. Spalletti ha perso brillantezza"

Il Napoli perde in casa con l'Empoli e scivola al quarto posto in classifica, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta così: "Il Napoli, forse, ha finito la benzina. Le assenze (tantissime) pesano come pesavano lo scorso anno per Gattuso. In tre settimane molti hanno finito l'ironia e i paragoni tra quest'anno e lo scorso. Quando ti mancano gli attaccanti titolari non possono giocare gli allenatori. A prescindere dagli infortunati Spalletti ha perso brillantezza. Con l'Empoli, se giochi per lo scudetto, non devi perdere. Quando non puoi vincere, non devi perdere".