Criscitiello insiste: "Conte sente le sirene e ADL non può trattenerlo senza voglia. Sarà battaglia..."

vedi letture

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello è tornato a parlare dei rumors sul futuro di Antonio Conte: "Ora avrà un problema con Conte perché è vero che ha un contratto lungo ma neanche puoi trattenere un allenatore così importante e così costoso senza voglia.

Conte sente le sirene che arrivano da Milano e Torino, le stesse che un’estate fa sono rimaste inspiegabilmente spente. Conte si è innamorato di Napoli e dei napoletani ma con De Laurentiis il feeling è ai minimi termini. In estate sarà una bella battaglia e capiremo come andrà a finire. Tutti sappiamo che Conte, lo scorso luglio, ha fatto tanti miracoli. In campo e fuori. Senza Conte il Napoli non sarebbe più lo stesso".