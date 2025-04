Criscitiello: "Inter, senza Champions è fallimento! E rischia di perdere scudetto senza rivali storiche!"

Nel suo editoriale consueto per Sportitalia, Michele Criscitiello commenta il ko dell'Inter con la Roma, la vittoria del Napoli e il sorpasso azzurro con primo posto a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dal termine della Serie A.

"Se Inzaghi vince la Champions tutti in Piazza Duomo ma anche se dovesse perdere la finale ai rigori sarebbe un fallimento. Il motivo è abbastanza semplice: hai lasciato per strada troppi punti importanti in campionato, hai fatto solo brutte figure tutto l’anno con il peggior Milan degli ultimi 10 anni e rischi di perdere uno scudetto senza le rivali storiche, ma con un Napoli sperimentale preso a giugno da Antonio Conte sulle macerie dell’anno prima. Inzaghi finora le ha indovinate tutte e ha grandi meriti ma questo crollo improvviso deve avere delle spiegazioni più approfondite. Non può essere solo un problema mentale. Qualcuno dovrebbe spiegare anche la preparazione fisica. Ormai i grandi club hanno staff allargati e la preparazione deve essere perfetta. Se corri da settembre a marzo e finisci la benzina ad aprile, allora qualcuno dovrebbe pagare con il proprio stipendio. Poi c’è da fare una valutazione sulla rosa".