Criscitiello: "Juve-Napoli non va rigiocata! Si rispetti il protocollo, altrimenti campionato finisce qui"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb, ha parlato del caso Juve-Napoli nel suo editoriale per Tmw: "Sarà la settimana decisiva. Come finirà? Gravina si è schierato ufficiosamente con Agnelli e De Laurentiis non l'ha presa affatto bene. Questa volta, però, la politica deve restare fuori dalle decisioni e bisogna rispettare il protocollo altrimenti questo campionato rischia di finire a novembre e come tutti sapete non possiamo permettercelo. Il sistema andrebbe al collasso; siamo già vicini. Juventus-Napoli, da protocollo, andava giocata. Il Napoli non si è presentato e la Federazione non può rinviare la decisione. Deve mettere tutto agli atti e far rispettare ciò che c'è scritto. Il rischio concreto è che molte gare verranno rinviate con l'aumentare dei casi ma, tornando al tema precedente, la serie A non può permetterselo. De Laurentiis ha le sue ragioni, nessuno lo discute, ma sicuramente dei club di serie A è forse uno di quelli messo meglio e la procedura seguita fa acqua da tutte le parti. Era giusto rinviare Genoa-Torino per l'elevato numero di positivi ma, in futuro, anche questo dovrà essere un problema gestito dallo stesso club. Sicuramente il Genoa non può far saltare tutte le partite del calendario. Un pò di controllo serve ma servirà molto autocontrollo.

I calciatori devono capire che non possono mettere a rischio il sistema. Se vogliono andare a cena fuori che ci vadano ma con gente sicura e in salette private. Tanto non mancano né soldi né conoscenze. Post lock down abbiamo finito il campionato perché i calciatori sono rimasti in un maxi ritiro che oggi è impensabile farlo per 7 mesi ma sicuramente devono gestirsi per il bene proprio e dei club. Bisogna andare avanti, non ci si può fermare e non si può guardare neanche indietro. Il problema non riguarda solo la Lega di A ma anche quella di B, C e la Lega Nazionale Dilettanti. Tra l'altro proprio la Lega di serie D è quella con più casi da gestire per il numero elevato di partite. Nonostante tutto, ogni settimana, saltano pochissime gare merito dell'organizzazione che Sibilia e Barbiero hanno dato ai club. Tra l'altro i casi emersi dalla bergamasca, nell'ultima settimana, sono solo polemiche sterili di alcune società che confondono il potere della Lega con quello di CTS e Governo. Se la gente non va allo stadio bisogna chiedere al Governo e se i protocolli non sono adeguati bisogna bussare alla porta del CTS. A volte si fa molta confusione. Serve un tavolo urgente tra la Federazione e le Leghe con il placet del Governo. Poche regole ma chiare per evitare nuovi casi come quello di Juventus-Napoli".