Criscitiello: "Mancini rispolvera Balotelli che neanche in B ha fatto la differenza"

Il direttore Michele Criscitiello, all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla dello stage della Nazionale: "Mancini non sembra avere le idee chiarissime. Va bene che è immune da critiche perché ha vinto un Europeo che nessuno credeva di vincere ma la qualificazione Mondiale è stata, finora, un mezzo bluff. Prima voleva Joao Pedro, un brasiliano che gioca nel Cagliari, salvatore della Patria azzurra. Adesso rispolvera Balotelli dalla Turchia che neanche in B nel Monza è riuscito a fare la differenza. Mancini ci ha regalato un Europeo, vero, ma ha anche snaturato in questi anni la magli azzurra mettendola addosso al primo che passava. Convocando Balotelli non sappiamo cosa voglia dimostrare ma una cosa è certa: non andremo al Mondiale grazie a Balotelli e questa non può essere la stagione degli esperimenti. Marzo si avvicina e non partire per il Qatar sarebbe una macchia gigante su Mancini e su Gravina, la stessa che ha sporcato per sempre la carriera di Ventura. E non venitemi a dire che ha vinto un Europeo. Perché senza Mondiale, anche l'Europeo vinto, passerebbe in secondo piano".